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شؤون فلسطينية

الخارجية: إجراءات الاحتلال التهويدية بالقدس وبلدتها القديمة مصيرها الفشل

الخارجية: إجراءات الاحتلال التهويدية بالقدس وبلدتها القديمة مصيرها الفشل
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التهويدية للقدس الشرقية عامةً وبلدتها القديمة بشكل خاص، وكان اخرها إنتهاء شرطة الاحتلال من تركيب عشرات الكاميرات الحديثة ومكبرات الصوت في احياء البلدة القديمة، ونشر عوائق أرضية في العديد من المحاور ومفارق الطرق داخل القدس القديمة ومحيطها بهدف تكريس السيادة الاسرائيلية عليها بحجج وذرائع بما يؤدي الى وضع المزيد من القيود والتضييقات على حياة وحركة المواطنين المقدسيين والضغط عليهم لدفعهم للهجرة عنها.

وأكدت الوزارة أن مخططات الاحتلال لتهويد القدس وبلدتها القديمة مصيرها الفشل، مهما طال أمد وجبروت الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته، وتطالب العالمين العربي والاسلامي للتحرك الفاعل وتنفيذ قرارات القمم العربية والاسلامية الخاصة بالقدس. تؤكد الوزارة أن قضية القدس ستكون حاضرة بقوة في القمة العربية المقبلة في تونس.

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