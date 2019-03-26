"تعليم" غزة تُؤكد انتظام الدوام في كافة المدارس والجامعات غداً





ويتعرض قطاع غزة لتصعيد عسكري منذ يومين، وذلك بعد سقوط صاروخ من غزة شمال تل أبيب للمرة الأولى، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء جنود الاحتياط وإعادة الانتشار على طول السياج الأمني مع قطاع غزة.





خاص دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، انتظام الدوام المدرسي في كافة مدارس قطاع غزة، غداً الأربعاء.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، معتصم الميناوي لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: إن التعليم سينتظم غداً في كافة الجامعات أيضاً، ودعا الطلبة والمدرسين للالتزام بالدوام المدرسي.