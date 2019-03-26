حبيب لـ"دنيا الوطن": جهود التهدئة نجحت دون شروط وإن عاد الاحتلال عدنا

وحذر حبيب، الاحتلال الإسرائيلي من محاولته الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني، متابعاً: "المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".





خاص دنيا الوطنقال خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن جهود التهدئة التي وصلت إليها فصائل المقاومة في غزة؛ جاءت نتيجة حراك مصري، وأممي؛ لوقف إطلاق النار.وأكد حبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفصائل الفلسطينية، ترفض كل شروط الاحتلال المتعلقة بالتهدئة، وأن الهدوء في غزة مرتبط بالتزام الاحتلال به، وإن عاد الاحتلال عدنا، مؤكداً أن الهدوء جاء نتيجة تفاهمات شفوية برعاية المصريين.