دولي

إحياءً لعملية السلام.. روسيا تُجدد دعوتها لقمة فلسطينية إسرائيلية

إحياءً لعملية السلام.. روسيا تُجدد دعوتها لقمة فلسطينية إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
جددت روسيا، دعوتها للفلسطينيين والإسرائيليين لعقد قمة بالعاصمة موسكو؛ لبحث سبل إحياء عملية سلام في الشرق الأوسط، ترتكز إلى حل الدولتين.

جاء ذلك، في إفادة قدمها نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فلاديمير سافرونكوف، خلال جلسة مجلس الأمن الدورية، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال سافرونكوف: "لا يمكن لأي أحد أن يحل بمفرده مشاكل الشرق الأوسط، نحن نجدد دعوتنا لعقد قمة في موسكو، وهو اقتراح سبق أن قدمناه من قبل ولا يزال قائماً".

وأضاف: "يجب أن تتكاتف جميع الجهود من أجل تأسيس حوار بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعلينا العمل على إعادة إحياء عملية السلام، ونعتقد أن أي خطة مقترحة لعمية السلام، يجب أن ترتكز إلى القرارات متعددة الأطراف، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد السفير الروسي على أن بلاده "لا يمكن لها أن تقبل بالوضع الراهن في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل وجود بديل له، وعلينا إعادة عملية السلام إلى مسارها".

وحذر سافرونكوف من أن "منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد نزاعات متعددة في سوريا وليبيا، كما لم يتحقق أي تقدم في القضية المحورية، وهي القضية الفلسطينية".

وأكّد مواصلة بلاده تقديم الدعم بشكل ثنائي للفلسطينيين، وكذلك لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبخصوص الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، اعتبر السفير الروسي، أن "مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب لا تغير من الوضع شيئاً، وهو وضع تحدده قرارات مجلس الأمن، ويخضع لحوار مباشر بين سوريا وإسرائيل".

ومساء الاثنين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوماً رئاسياً، يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة.

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