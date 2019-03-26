الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكترونية بقيمة 23 ألف شيكل عبر (واتساب)



وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من إجراءات البحث والتحري، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به بعملية الابتزاز، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة بحوزته، والذي يحوي صور المشتكية، والتحرز عليه حسب الأصول.



هذا، وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال المقتضى القانوني بحقه أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني، بقيمة 23 ألف شيكل، والتي طالت إحدى السيدات، وألقت القبض على الفاعل في الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة من إحدى السيدات، والتي تتعلق بقيام مجهول بابتزازها عبر تطبيق (واتساب) مالياً بقيمة 23 ألف شيكل مقابل عدم نشر صورها الشخصية، وأنها قامت بالفعل بدفع هذا المبلغ إلا أنه استمر بمطالبتها بدفع المزيد من الأموال، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل.