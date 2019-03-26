عريقات: القيادة مع كل جُهد لتحقيق التهدئة بغزة وعلى حماس إنهاء الانقسام

وأضاف عريقات: "من غير المعقول، أن تكون العلاقات طبيعية مع إدارة ترامب عقب ما يفعله بالجولان وبالقدس وشرعنة الاستيطان"، مؤكداً ضرورة أن تُوقف التعامل معها لأن المسألة لا تتعلق بإعلان حرب على الولايات المتحدة، بل الحديث مع إدارة ترامب بلغة المصالح التي لا يفهم سواها.

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن التهدئة مصلحة فلسطينية علياً، مضيفاً: "آن الأوان لحركة حماس أن تنهي الانقسام، لوقف هذا الشر المسلط على رقابنا لوقف كافة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، التي تستهدف الكل الفلسطيني، ما يتطلب وقفة جادة لتحقيق وحدتنا".وحيا عريقات، وفق ما أوردت (وفا)، مساء الثلاثاء، مصر على الجهود التي تبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلاً: "القيادة الفلسطينية مع كل جُهد يُبذل لتحقيق التهدئة وكبح جماح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وشدد على ضرورة إعلان الدول العربية في قمة تونس المقبلة، تطبيق قرارات القمم العربية السابقة، التي تؤكد قطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.