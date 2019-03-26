هدوء حذر.. إسرائيل ترفض التهدئة وتُواصل استعداداتها للعدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطن

وسط هدوء حذر في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لشن هجوم جديد على قطاع غزة، مكثفاً من نشر قواته بمناطق غلاف غزة.





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بعد تقييم للوضع، وبناء على توصيات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، بإرسال لواء مشاة آخر وكتيبة مدفعية إلى منطقة الجنوب في محيط قطاع غزة.





وتابع جيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، وافق رئيس الأركان على تعبئة إضافية لقوات الاحتياط، وإلغاء تبديل القوات في المهام".





وفي السياق، قال التلفزيون الإسرائيلي (I24NEWS)، إن إسرائيل رفضت بشكل رسمي التهدئة، وستقابل الهدوء بالهدوء.







من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن التقارير من داخل المشاورات الأمنية في وزارة الجيش، تشير إلى عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، لافتةً إلى أن هناك احتمالية كبيرة للتصعيد.





وفي السياق، قال موقع (حدشوت 24): "مرة أخرى، تم استنفار قوة من الجيش الإسرائيلي قرب السياج الأمني في جنوب قطاع غزة بعد أن دخل ثلاثة فلسطينيين السياج، وأضرموا النار في المكان، لم تقع إصابات وهربوا إلى غزة".





إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال انفجار عدة بالونات مفخخة، أطلقت من قطاع غزة على مناطق الغلاف، فيما لم يرد الاحتلال على أي من تلك البالونات.





وقالت القناة الإسرائيلية الـ (20)، إنه اعتباراً من الآن عادت حماس لتفعيل الإرباك الليلي وبدأ الشبان يتجمعون قرب السياج على طول حدود قطاع غزة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول كبير قوله، إنه لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار، وحالياً يقوم الجيش الإسرائيلي بنقل المزيد من القوات إلى غلاف غزة استعدادا للرد بقوة على إطلاق الصواريخ. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول كبير قوله، إنه لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار، وحالياً يقوم الجيش الإسرائيلي بنقل المزيد من القوات إلى غلاف غزة استعدادا للرد بقوة على إطلاق الصواريخ.





وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه اعتباراً من اليوم الساعة 19:50، تمت إزالة كافة القيود المفروضة على المنطقة المحيطة بقطاع غزة وبلديات نتيفوت وأوفاكيم وعسقلان ومرحافيم وشاطئ عسقلان ومجلس بني شمعون.