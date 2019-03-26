دولي

شركة إسرائيلية تُصدر أنظمة تجسس دون تصريحات قانونيّة

شركة إسرائيلية تُصدر أنظمة تجسس دون تصريحات قانونيّة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن وزارة الأمن الإسرائيلية، جمدت تصدير شركة محليّة لمنتجاتها التجسسيّة في أعقاب الاشتباه بتصديرها أجهزة بشكل يناقض القانون.

والشركة هي "أبيليتي" المعروفة بإنتاجها أنظمة تجسّس، وتحديد مواقع الأشخاص، دون أن تحدّد الجهات التي صدّرت إليها المعدّات أو الفترة الزمنيّة التي صدّرت الأنظمة فيها، أو إن أسفرت عن أضرار.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الأمن الإسرائيليّة تشتبه بأنّ الشركة صدّرت الأنظمة التجسسيّة دون تحصيل التراخيص اللازمة، بشكل يخالف قانون الرقابة على الصادرات الأمنيّة.

واستدعى مفوّض الأمن في الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة، وقسم الرقابة على الصادرات الأمنيّة، اليوم، الثلاثاء، مندوبين عن الشركة لجلسات استماع، تقرّر في نهايتها تجميد الشركة من سجلّ التصدير الأمني، وسحب ترخيصات التسويق والتصدير والتشفير الخاصّة بالشركة.

وأوضح موقع "ذا ماركر" أن الشركة تنتج أنظمة تكنولوجيّة استخباراتيّة لحكومات وأجهزة شرطة، وتنشط في مجال السايبر عبر العالم.

وتتيح أنظمة الشركة التنصّت على محادثات مشفّرة وتسجيل المحادثات الصادرة والواردة، وتحديد نوعيّة الأجهزة حسب الطراز والدولة التي صّنع الجهاز فيها، وتحديد أرقام هواتف.

وتثير شركات إسرائيليّة مختصّة بإنتاج هذا النوع من الأنظمة، أبرزها شركة NSO، قلقًا دوليًا في أعقاب تصديرها إلى حكومات قد تستخدمها لتعقّب معارضين سياسيّين، خاصّة السعوديّة والبحرين والإمارات، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية نفسها.

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