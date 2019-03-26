ويزر الخارجية الأمريكي يكشف المحادثات مع دول الخليج وتركيا بشأن الجولان





وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال من قبل أحد الإعلاميين حول معارضة الأمم المتحدة وتركيا وكندا ودول الخليج لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان: "هذا الأمر يحزنني لكنه لا يدهشني، وأتذكر بهذا الصدد نقل سفارتنا لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس".







وتابع: "في كلا الحالتين اتخذت الولايات المتحدة خطوة صحيحة وقامت بمجرد الاعتراف بالواقع على الأرض، ونأمل في أن تنضم تلك الدول إلينا فيما يخص فهمنا لأهمية هذه الخطوة وصحتها".

ووقع الرئيس الأمريكي، الاثنين، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة تخوض محادثات مع كل من دول الخليج وتركيا وكندا، حول قضية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.وتابع بومبيو: "ذكرت عدة دول، ولدينا محادثات مستمرة مع كل منها حول هذه المسألة، حول قرارنا وأسباب اعتقادنا أن الحديث يدور عن قرار صحيح أصلاً".ونفى بومبيو أن يخلق الرئيس الأمريكي بقراره سابقة تسمح للدول الأقوى بضم أراضي البلدان الأضعف من خلال الحروب في إجراء يتجاوز القانون الدولي، قائلاً: "هذا سؤال جيد، والجواب لا على الإطلاق".واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن المجتمع الدولي يتعامل في هذه الحالة مع "وضع فريد من نوعه تماماً"، وزعم: "إسرائيل كانت تقاتل في معركة للدفاع عن نفسها لإنقاذ شعبها، ولا يجب أن تتحول قرارات الأمم المتحدة إلى معاهدة انتحار، وهذا الأمر واقع اعترف به الرئيس ترامب في المرسوم الذي أصدره أمس".