دولي

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يُهدد بـ "دفن قادة حماس في أنفاق غزة"

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يُهدد بـ "دفن قادة حماس في أنفاق غزة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدد مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، بـ "دفن قادة حركة حماس في أنفاق غزة"، قائلاً: "سيتم ذلك إذا استمروا في جعل أطفالنا أهدافاً لهم"، وفق قوله.

وطالب دانون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بإدانة حركة حماس، وإدراجها كـ "منظمة إرهابية"، مشيراً إلى أن الصاروخ، الذي أُطلق من قطاع غزة صباح أمس على منزل بالقرب من تل أبيب، سقط على بعد أمتار من منزله.

ويعقد أعضاء مجلس الأمن جلستهم الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط، في وقت لاحق اليوم، للاستماع إلى إفادة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

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