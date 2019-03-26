حماس: الساعات المقبلة الأفضل لشعبنا ورسالتنا وصلت للاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن الساعات المقبلة هي أفضل لشعبنا الفلسطيني، بفضل المقاومة وترسيخ المعادلة، لافتاً إلى أن رسالة المقاومة في غزة، وصلت للاحتلال الإسرائيلي.





وأضاف رضوان، خلال مسيرة جماهيرية لدعم الأسرى، ورفضاً لقرار أمريكا بشأن الجولان بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء: "نوجه التحية للمقاومة التي ردت على العدوان، وأكدت أنه لن يمر دون حساب، وأننا ماضون على درب المقاومة والكرامة، لنقول للاحتلال القصف بالقصف والهدم بالهدم والدم بالدم، والبادئ أظلم وإن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا".



وتابع رضوان: "هذه رسالة المقاومة التي وصلت للاحتلال، وأكدت على أن غزة ليست لقمة سائغة"، مشيراً إلى أن غزة كانت ولا تزال داعمة، ورافعة للمشروع الوطني.ولفت رضوان، إلى أن غزة، تتوحد اليوم من خلال البندقية في غرفة العمليات المشتركة، مؤكداً أن المقاومة هي العنوان للرد على جرائم الاحتلال.