شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل الاتصالات الأخيرة بالوسيط المصري حول التهدئة

قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل الاتصالات الأخيرة بالوسيط المصري حول التهدئة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وسام زغبر، تفاصيل الاتصالات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية في غزة، والوسيط المصري، فيما يتعلق بتفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زغبر، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: إن الوسيط المصري أبلغ الفصائل بأن ما جرى التوصل إليه من وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي مازال قائماً.

وأوضح زغبر، أن مصر تعهدت بمواصلة جهودها لإلزام الاحتلال باحترام تفاهمات التهدئة، مضيفاً: "أكدنا لمصر أن مدى التزامنا بتفاهمات التهدئة، مرهون بمدى التزام الاحتلال بها".

وأضاف: "شعبنا بصموده والتفافه حول مقاومته، أفشل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأهدافه".

يذكر، أن قطاع غزة يتعرض منذ أمس الاثنين، لعدوان إسرائيلي متواصل حيث قصف طائرات الاحتلال، أكثر من خمسين هدفاً في مختلف مدن قطاع غزة.

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