أبو زهري: تصريحات نتنياهو ليست لها قيمة والمقاومة نجحت بتثبيت معادلات جديدة

رام الله - دنيا الوطنعلّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مؤتمر (ايباك).قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "تصريحات نتنياهو في (ايباك) استعراضية وليس لها قيمة والمقاومة نجحت في تثبيت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال".وكان نتنياهو قال: إن إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة.جاء ذلك في خطاب له أمام مؤتمر (أيباك)، مشيراً إلى أنه "إذا أطلقت حماس مزيداً من الصواريخ فسنرد بقوة أكبر"، وفق تعبيره.