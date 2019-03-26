أبو زهري: تصريحات نتنياهو ليست لها قيمة والمقاومة نجحت بتثبيت معادلات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
علّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مؤتمر (ايباك).
قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "تصريحات نتنياهو في (ايباك) استعراضية وليس لها قيمة والمقاومة نجحت في تثبيت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال".
وكان نتنياهو قال: إن إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة.
جاء ذلك في خطاب له أمام مؤتمر (أيباك)، مشيراً إلى أنه "إذا أطلقت حماس مزيداً من الصواريخ فسنرد بقوة أكبر"، وفق تعبيره.
علّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مؤتمر (ايباك).
قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "تصريحات نتنياهو في (ايباك) استعراضية وليس لها قيمة والمقاومة نجحت في تثبيت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال".
وكان نتنياهو قال: إن إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة.
جاء ذلك في خطاب له أمام مؤتمر (أيباك)، مشيراً إلى أنه "إذا أطلقت حماس مزيداً من الصواريخ فسنرد بقوة أكبر"، وفق تعبيره.
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