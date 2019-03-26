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نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء: إن الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان حدث مفصلي بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف في كلمة له بعد يوم واحد من اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعبر عن استهانة بكل القرارات الدولية والاجماع الدولي بأن الجولان أرض سورية محتلة.

وقال نصر الله: إن ترامب خرق الإجماع الدولي من أجل إسرائيل، معربا عن عدم استبعاده أن يعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بعد قراره بشأن الجولان المحتل.

وأضاف الأمين العام لـ (حزب الله) أن الأولوية المطلقة لأميركا وحكوماتها المتعاقبة هي إسرائيل، ولا مصالح تُحترم حين تتعارض مع مصالحها.

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