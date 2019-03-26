شؤون فلسطينية

الجهاد: توصلنا لتفاهمات شفوية مع الاحتلال ونتنياهو لا يريد الإعلان عنها

الجهاد: توصلنا لتفاهمات شفوية مع الاحتلال ونتنياهو لا يريد الإعلان عنها
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن فصائل المقاومة أبلغت بشكل رسمي من الوسيط المصري موافقة الاحتلال على سريان التهدئة من الليلة الماضية.

واستدرك حبيب، وفق ما أوردت (الرسالة نت): "لكن نتنياهو لا يريد الإعلان عن ذلك في ظل أجواء الانتخابات كي لا يسجل على نفسه ما يقلل من فرص حظوظه بالفوز".

وأشار حبيب، إلى أن هذه التفاهمات هي شفوية وجرى التأكيد أن الاحتلال سيلتزم بها، قائلاً: "ونتنياهو لا يريد أن يظهر وكأنه وقع تهدئة مع المقاومة وأذعن لها".

وأشاد حبيب بوحدة المقاومة في الميدان من خلال الغرفة المشتركة، مشيراً إلى أن المقاومة أنجزت بشكل كبير في هذه المواجهة وأثبتت نديتها مع العدو الذي يفاوض تحت النار للمرة الأولى، وأرسلت رسائل واضحة أن الحصار المفروض على شعبنا لا مجال إلا أن يُكسر".

وأضاف حبيب: "لن يهنأ العدو في أرضنا ما لم يكسر الحصار، والمقاومة ستظل مستمرة"، مؤكداً على استمرار مسيرات العودة والتحضير لفعاليات يوم الأرض المقررة السبت المقبل.

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