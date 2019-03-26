كمناطق (ج) بالضفة.. ترامب يُحدد مبدأ احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة

رام الله - دنيا الوطن

أكد مصدر سياسي إسرائيلي، أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري يحدد مبدأ يمكن بموجبه الاحتفاظ بأراض تم احتلالها خلال "حرب دفاعية".





ووفق ما أورد موقع (عرب 48)، فإن المصدر الذي تواجد في طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الطريق من واشنطن إلى مطار اللد، قال: "الجميع يقولون إنه لا يمكن الاحتفاظ بأراض محتلة، وها هو ممكن، وإذا تم احتلاله خلال حرب دفاعية فهو لنا"، وفق قوله.



يذكر في هذا السياق أن تقديرات اليمين الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، تشير إلى أن الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري يمكن أن يشكل أساساً لحملة مستقبلية إزاء البيت الأبيض تطالب بـ"الاعتراف" بالسيادة الإسرائيلية على مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة.إلى ذلك، تطرق المصدر نفسه إلى إيران، وقال إن الرئيس الأميركي منح إسرائيل "غطاء مطلقاً وقوياً"، وبحسبه، فإن نتنياهو عرض على ترامب خطة لإبعاد إيران من سورية، والتي يحاول إقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بها.