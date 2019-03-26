عاجل

  • القناة 12: تقارير داخل المشاورات الأمنية في الكرياه تشيرلعدم الموافقة على وقف إطلاق النار

عربي

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن
آثار المعارك في مدينة الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
قتل ثمانية أشخاص على الأقل، بمن فيهم مدنيون، اليوم الثلاثاء، جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن الاشتباكات أسفرت عن اندلاع حرائق في جبهات القتال الرئيسية شرق وجنوب المدينة، وسط قصف مدفعي متبادل بين قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بإحباط محاولة تسلل للحوثيين شرق الحديدة وتوجيه "ضربات موجعة" و"وابل من النيران" إلى عناصر الجماعة، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم وتدمير عربة "بي أم بي" تابعة لهم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جانبها، حملت وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الحوثيين، في بيان أصدرته  التحالف العربي المسؤولية عن استهداف مخزون استراتيجي لمشتقات النفط في ميناء الحديدة، حسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وتهدد هذه التطورات بنسف نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الطرفين بوساطة أممية في مفاوضات السويد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أخبار ذات صلة

نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

نصر الله: نتوقع أن يُعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

لفترة انتقالية.. رئيس البرلمان الجزائري سيتولى منصب الرئاسة

لفترة انتقالية.. رئيس البرلمان الجزائري سيتولى منصب الرئاسة

تعرف على رواتب الأمراء السعوديين قبل 82 عاماً

تعرف على رواتب الأمراء السعوديين قبل 82 عاماً

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

أبو زهري: تصريحات نتنياهو ليست لها قيمة والمقاومة نجحت بتثبيت معادلات جديدة

أبو زهري: تصريحات نتنياهو ليست لها قيمة والمقاومة نجحت بتثبيت معادلات جديدة

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

الشيخ: وقف إطلاق النار عند حماس أصبح حلالاً وشرعاً ومن طرفٍ واحد

الشيخ: وقف إطلاق النار عند حماس أصبح حلالاً وشرعاً ومن طرفٍ واحد

سرايا القدس تنشر فيديو لرشقات صاروخية على غلاف غزة

سرايا القدس تنشر فيديو لرشقات صاروخية على غلاف غزة

وزارة الداخلية تحذر المواطنين والمؤسسات من اتصالات مشبوهة

وزارة الداخلية تحذر المواطنين والمؤسسات من اتصالات مشبوهة

منوعات

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

عربي

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل