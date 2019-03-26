مباشر | خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

شؤون فلسطينية

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، العدوان الإسرائيلي  المتصاعد على أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي طال مقرات رسمية وتجارية ومبان سكنية وأراض زراعية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت في تصريح لها، اليوم الثلاثاء: "إن استهداف قطاع غزة المحاصر عسكريا بشكل متواصل، وتصعيد جرائم الحرب ضد شعبنا الأعزل وأرضه وممتلكاته، يعكس استهتاراً واضحاً من قبل إسرائيل وحكومتها المتطرفة بالعالم أجمع، ويدلل على إصرار دولة الاحتلال لجر المنطقة والعالم نحو دوامة غير منتهية من العنف وعدم الاستقرار، كما انه يهدف في هذه التوقيت الى تجيير الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لصالح بنيامين نتنياهو على حساب حياة وحقوق ومقدرات شعبنا".

  من جانب آخر استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة مداهمة قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، لجامعة بيرزيت واختطافهم ثلاثة من طلبتها، واقتحام عشرات المستوطنين لمحيط مدرستين أساسيتين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ووصفت هذه الاعتداءات بالممارسات الجبانة واللاأخلاقية.

وأشارت إلى أن اقتحام جيش الاحتلال للمؤسسات التعليمية والاعتداء على حرمتها يعد نهجا أساسيا لدولة إسرائيل قائما منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، يهدف إلى ضرب العملية التعليمية برمتها ومصادرة حق شبابنا الفلسطيني في التعليم وضمان تجهيلهم، وقالت:" إن المداهمات المتواصلة للمؤسسات الأكاديمية والاعتداء على الطلبة والمدرسين واعتقالهم يعتبر تعد سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم للجميع".

وطالبت عشراوي في نهاية تصريحها، المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا والعمل الجاد والفاعل على رفع الحصانة السياسية والقانونية عن دولة الاحتلال والتدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل وعمليات القتل والتصعيد، ورفع الحصار الجائر عن القطاع وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ومؤسساته

أخبار ذات صلة

كمناطق (ج) بالضفة.. ترامب يُحدد مبدأ احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة

كمناطق (ج) بالضفة.. ترامب يُحدد مبدأ احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة

تمهيداً لعودة الهدوء.. إجراءات إسرائيلية جديدة في غلاف غزة

تمهيداً لعودة الهدوء.. إجراءات إسرائيلية جديدة في غلاف غزة

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

الصحة: أوقفنا التحويلات الطبية لإسرائيل والبديل القطاع الخاص والدول العربية

الصحة: أوقفنا التحويلات الطبية لإسرائيل والبديل القطاع الخاص والدول العربية

ملادينوف: ندعو كل الأطراف لضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً بغزة

ملادينوف: ندعو كل الأطراف لضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً بغزة

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

الشيخ: وقف إطلاق النار عند حماس أصبح حلالاً وشرعاً ومن طرفٍ واحد

الشيخ: وقف إطلاق النار عند حماس أصبح حلالاً وشرعاً ومن طرفٍ واحد

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

الجيش الإسرائيلي يحذر من تغيير ظروف سجن عناصر حماس

الجيش الإسرائيلي يحذر من تغيير ظروف سجن عناصر حماس

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

منوعات

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

عربي

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل