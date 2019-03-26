تمهيداً لعودة الهدوء.. إجراءات إسرائيلية جديدة في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

تمهيداً لعودة الهدوء إلى مناطق غلاف غزة عقب تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة منذ أمس الاثنين، عادت مساء الثلاثاء حركة القطارات بين سديروت وأوفاكيم ونيتيفوت في مناطق الغلاف.





وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن حركة القطار على طريق بئر السبع - رعنانا ستعود إلى المعتاد في الساعات القادمة.





وقال موقع (والا) الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيقوم بإزالة جميع الحواجز في غلاف غزة التي نشرت بسبب الوضع الأمني.





إلى ذلك، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن رؤساء بلديات غلاف غزة سيجتمعون مساء اليوم الثلاثاء، مع ضباط من الجيش الاسرائيلي؛ لتقييم الوضع الامني.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم بعد ذلك إصدار تعليمات جديدة للسكان، وقد يتم الموافقة على استئناف الدراسة المسائية غدا الاربعاء، لافتة إلى أن ذلك يعتمد على استمرار الهدوء.



وشهد قطاع غزة منذ أمس الاثنين، وحتى فجر اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة.



وعلى أثر ذلك، ردت المقاومة الفلسطينية، بقصفها لمستوطنات غلاف غزة بالعشرات من الرشقات الصاروخية.