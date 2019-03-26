خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية



واستنادا لنص المادة 72 عقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد على إن يتم احتساب مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى واستنادا لنص المادة 37 من ذات القانون الحكم بمصادرة المواد وإتلافها وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة .





حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ رشاد الهوارين.



رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م،ف) بتهمة نقل مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافا لإحكام المادتين 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 لشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه الحبس مدة خمس سنوات و 5000 دينارا ردني .