عربي

لفترة انتقالية.. رئيس البرلمان الجزائري يتولى منصب الرئاسة

لفترة انتقالية.. رئيس البرلمان الجزائري يتولى منصب الرئاسة
رئيس البرلمان الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة النهار الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صلاح سيتولى مهام الرئاسة لفترة انتقالية.

يأتي ذلك بعدما، طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئاسة بناءً على المادة 102 من الدستور.

ويعني تفعيل المادة 102 من الدستور، إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد.

أخبار ذات صلة

تعرف على رواتب الأمراء السعوديين قبل 82 عاماً

تعرف على رواتب الأمراء السعوديين قبل 82 عاماً

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

نتنياهو يصل إسرائيل ويتوجه لمقر (الكرياه).. مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربة أكثر صعوبة

نتنياهو يصل إسرائيل ويتوجه لمقر (الكرياه).. مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربة أكثر صعوبة

منوعات

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

عربي

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ