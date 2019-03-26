لفترة انتقالية.. رئيس البرلمان الجزائري يتولى منصب الرئاسة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة النهار الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صلاح سيتولى مهام الرئاسة لفترة انتقالية.يأتي ذلك بعدما، طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئاسة بناءً على المادة 102 من الدستور.ويعني تفعيل المادة 102 من الدستور، إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد.