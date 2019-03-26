الصحة: أوقفنا التحويلات الطبية لإسرائيل والبديل القطاع الخاص والدول العربية

خاص دنيا الوطن



أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تقرر وقف كافة التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، وذلك بدءً من اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أن ذلك رداً على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.





وقال الناطق باسم الوزارة، أسامة النجار، لـ "دنيا الوطن"، إن القرار يأتي في إطار تعليمات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للوزارات والمؤسسات الفلسطينية بتحديد العلاقة مع إسرائيل.





وأضاف النجار، أن ذلك رداً على القرار الإسرائيلي الخاص بأموال المقاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث عن بدائل أخرى تتمثل في القطاع الخاص والدول العربية.





وتابع النجار: "فاتورة المستشفيات الإسرائيلية التي تدفعها الوزارة تبلغ 100 مليون دولار سنوياً".