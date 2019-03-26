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شؤون فلسطينية

ملادينوف: ندعو كل الأطراف لضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً بغزة

ملادينوف: ندعو كل الأطراف لضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً بغزة
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن الأمم المتحدة عملت مع كل الأطراف المعنية لوقف التصعيد في قطاع غزة.

ودعا كل الأطراف إلى ضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً في غزة، مشيرا إلى أن خطر التصعيد يؤثر على جهود دعم سكان القطاع.

وأعرب المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط،  عن قلقه "لأننا قد نواجه تصعيداً خطيراً للعنف في غزة"، مشدداً على ضرورة ممارسة ضبط النفس وعدم استخدام القوة من دون حاجة لذلك.

وتطرق ملادينوف إلى عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع، وقال إن إطلاق الصواريخ من غزة، يخالف القانون الدولي ويعرض المدنيين للخطر، وفق تعبيره، داعياً كل الجهات الفلسطينية للتواصل مع مصر لإتمام عملية المصالحة.

كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه، نتيجة للأرواح الفلسطينية التي أزهقت بالقرب من السياج مع غزة.

وفيما يتعلق بالاستيطان، قال ملادينوف إن حكومة إسرائيل تواصل بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات، مشيرا إلى أن  إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف بناء المستوطنات، ومؤكداً أن على إسرائيل أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضاف: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي مستمر بلا هوادة لاسيما في القدس الشرقية، وعملية هدم المباني الفلسطينية لا تزال مستمرة، مشدداً على أن لا بديل عن حل الدولتين.

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