عاجل

  • نصر الله: قرار ترامب يعبر عن استهانة بكل القرارات الدولية والإجماع الدولي

مباشر | خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

شؤون فلسطينية

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على موقفها الثابت بتقديم المصلحة الوطنية العليا بخدمة وحماية أبناء شعبنا على المصلحة الحزبية، وادانتها للعدوان الذي يقوم به الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ، وأن استخدام الاحتلال الورقة الفلسطينية في الانتخابات بات سياسة معروفة ، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية شعبنا .

ووضع الامين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني ، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة المركزية وعبر نظام الفيديوكنفرانس مع قطاع غزة والخارج ، في صورة نتائج الحوار الذي اجرته الجبهة مع رئيس الوزراء المكلف ، وكذلك التصور الذي قدمته لعمل الحكومة وبرنامجها، وطبيعة الصعوبات والتحديات والمتطلبات التي بحاجة لها الحكومة لمواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية، وكذلك فيما يتعلق برؤية الجبهة لمعالجة مختلف القضايا وتحديدا القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لتكون خطوة اولى في طريق ردم الفجوة بين النظام السياسي والجماهير، بما يعزز من الصمود في مواجهة المرحلة القادمة بكل تبعاتها، كما اطلعهم على قرارات المكتب السياسي بهذا الخصوص.

كما استعرض د. مجدلاني الأوضاع السياسية الصعبة من حصار سياسي ومالي ، وضغوط امريكية اسرائيلية ، هادفة إلى تمرير مخطط الاحتلال المدعوم امريكيا لتصفية القضية الفلسطينية، وحال الانقسام المستعصية ، والتي يعمل نتنياهو على تعزيزها بالتدحرج نحو الانفصال لما يشكله ذلك من ركن اساسي في تنفيذ صفقة القرنوالبحث عن شريك فلسطيني يتم تأهيله اقليميا ودوليا، لاقامة بكيان فلسطيني معزول بغزة .

وتطرق د. مجدلاني إلى حالة الوضع الصعب الذي يعاني منه ابناء شعبنا بقطاع غزة نتيجة اجراءات حركة حماس التي تشدد الخناق على الحريات العامة والاعتقالات، وكل ما رافقها من خطوات ضد الحراك المجتمعي الذي قام على أساس رفع الظلم ووقف حالة "العبثية الادارية والسياسية " ، وسياسة الفئوية ، لتكريس الانقسام ، عبر المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار ، فهذا الواقع الصعب ، ايضا يتطلب معالجة من نوع أخر تعيد الأمل لأهلنا بالقطاع بحياة كريمة وتلبي طموحاتهم ، وتقدر صمودهم في ظل عدوان احتلالي متواصل .

واشار د. مجدلاني أن المشاركة بالحكومة القادمة والتي لربما تكون واحدة من أكثر الحكومات التي سوف تواجه صعوبات مركبة في ظل وضع استثنائي وخطير يواجه قضية شعبنا ، مما يتطلب تحمل المسؤولية الجدية في معالجة الأزمات وتجاوز العقبات ، وأهمها المحافظة على الحياة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ، وكذلك تمكين صمود المواطن الفلسطيني، في ظل خطوة ادارة ترامب المتوقعة نحو ضم الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية.

أخبار ذات صلة

كمناطق (ج) بالضفة.. ترامب يُحدد مبدأ احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة

كمناطق (ج) بالضفة.. ترامب يُحدد مبدأ احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

تمهيداً لعودة الهدوء.. إجراءات إسرائيلية جديدة في غلاف غزة

تمهيداً لعودة الهدوء.. إجراءات إسرائيلية جديدة في غلاف غزة

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

الصحة: أوقفنا التحويلات الطبية لإسرائيل والبديل القطاع الخاص والدول العربية

الصحة: أوقفنا التحويلات الطبية لإسرائيل والبديل القطاع الخاص والدول العربية

ملادينوف: ندعو كل الأطراف لضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً بغزة

ملادينوف: ندعو كل الأطراف لضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً بغزة

الشيخ: وقف إطلاق النار عند حماس أصبح حلالاً وشرعاً ومن طرفٍ واحد

الشيخ: وقف إطلاق النار عند حماس أصبح حلالاً وشرعاً ومن طرفٍ واحد

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

عشراوي: العدوان المتواصل على شعبنا بغزة يتطلب تحركا دوليا جاداً وعاجلاً

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة 5000 دينار أردني لمدان ببيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

زكي: سحب السفراء العرب من أمريكا هو الحد الأدنى من الرد على ترامب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

مجدلاني يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب

الجيش الإسرائيلي يحذر من تغيير ظروف سجن عناصر حماس

الجيش الإسرائيلي يحذر من تغيير ظروف سجن عناصر حماس

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

منوعات

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

عربي

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة باليمن

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل