الشيخ: وقف إطلاق النار عند حماس أصبح حلالاً وشرعاً ومن طرفٍ واحد







وكان فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت أمس عن توصلها لاتفاق مع حكومة الاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برعاية مصرية، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي عنيف، على خلفية إطلاق صاروخ من القطاع وسقط في مدينة تل أبيب أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين. وكان فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت أمس عن توصلها لاتفاق مع حكومة الاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برعاية مصرية، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي عنيف، على خلفية إطلاق صاروخ من القطاع وسقط في مدينة تل أبيب أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين.





وبعد أن أعلنت الفصائل عن التوصل إلى الاتفاق لم يصرح أي من القادة الإسرائيليين عن هذا الاتفاق، وقالوا إن وقف إطلاق النار جاء من طرف حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وفق تعبيرهم.



رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الثلاثاء، على التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة، الوضع الميداني في قطاع غزة.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حماس تقرر وقف البالونات والمسيرات والإرباك الليلي والمسير البحري من طرف واحد كبادرة حسن نية من طرفها".وأضاف الشيخ: "حماس تقر ما كان سابقاً مرفوضاً وحراماً شرعاً ألا وهو وقف إطلاق النار الذي أصبح حلالاً شرعاً ومن طرفٍ واحد"، وفق تعبيره.وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "واضح أن منهجية بالخطأ في إدارة الصراع والمقاومة مدرسة جديدة في علم السياسة" كما قال.