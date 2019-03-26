نتنياهو: إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة

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رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة.جاء ذلك في خطاب له أمام مؤتمر (أيباك)، مشيراً إلى أنه "إذا أطلقت حماس مزيداً من الصواريخ فسنرد بقوة أكبر".