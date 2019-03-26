نتنياهو: إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة.
جاء ذلك في خطاب له أمام مؤتمر (أيباك)، مشيراً إلى أنه "إذا أطلقت حماس مزيداً من الصواريخ فسنرد بقوة أكبر".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل مستعدة لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية في غزة.
جاء ذلك في خطاب له أمام مؤتمر (أيباك)، مشيراً إلى أنه "إذا أطلقت حماس مزيداً من الصواريخ فسنرد بقوة أكبر".
يتبع..
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