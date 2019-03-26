هل ستعود الدراسة في مستوطنات غلاف غزة غدا الاربعاء؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن رؤساء بلديات غلاف غزة سيجتمعون مساء اليوم الثلاثاء، مع ضباط من الجيش الاسرائيلي؛ لتقييم الوضع الامني.وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم بعد ذلك إصدار تعليمات جديدة للسكان، وقد يتم الموافقة على استئناف الدراسة المسائية غدا الاربعاء، لافتة إلى أن ذلك يعتمد على استمرار الهدوء.وشهد قطاع غزة منذ أمس الاثنين، وحتى فجر اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة.وعلى أثر ذلك، ردت المقاومة الفلسطينية، بقصفها لمستوطنات غلاف غزة بالعشرات من الرشقات الصاروخية.