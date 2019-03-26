سرايا القدس تنشر فيديو لرشقات صاروخية على غلاف غزة





وشهد قطاع غزة منذ مساء امس الاثنين، وحتى فجر اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال، عدة أهداف ومواقع مختلفة في قطاع غزة، وعلى رأسها مكتب اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس.





بدورها، قصفت المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة، بالعشرات من الرشقات الصاروخية والتي اسفرت عن اصابة سبعة اسرائيليين.













رام الله - دنيا الوطنبثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، فيديو، مساء اليوم الثلاثاء، يظهر لحظة قصفها برشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة.