وزارة الداخلية تحذر المواطنين والمؤسسات من اتصالات مشبوهة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك اتصالات عبثية من جهات مشبوهة، ترد بعض المواطنين والمؤسسات عبر الهواتف الارضية والمحمولة تطالبهم بالاخلاء.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن هدف هذه الاتصالات، هو إرباك الساحة الداخلية، داعية المواطنين الى عدم التعاطي مع تلك الاتصالات وعدم الرد على أية مكالمات تردهم من أرقام مجهولة أو غريبة.ونوهت الوزارة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ، يجب الاتصال على الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية.