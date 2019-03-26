شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يحذر من تغيير ظروف سجن عناصر حماس

الجيش الإسرائيلي يحذر من تغيير ظروف سجن عناصر حماس
رام الله - دنيا الوطن
حذر الجيش الإسرائيلي، وممثلو الأجهزة الأمنية، في الأسبوع الماضي، من أن نقل أسرى حماس في هذا التوقيت إلى (سجن رامون)، الذي تم فيه تركيب أجهزة لتشويش بث الهواتف الخليوية، قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف في السجون، وفقاً لتقرير أوردته صحيفة (هآرتس) في عددها الصادر صباح اليوم. 

وقالت الصحيفة:إان ذلك جاء خلال النقاش الذي جرى بحضور رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومندوبي الجهاز الأمني والجيش وجهاز (الشاباك). 

وقد وافق الجيش وجهاز (الشاباك) على مشروع التشويش، لكنهما حذرا من التوقيت الذي اختارته مصلحة السجون لنقل 100 سجين من أعضاء حماس إلى القسم الذي تم تركيب أجهزة التشويش فيه. 

لكن مصلحة السجون، أصرت على رأيها، واعتبرت التراجع سيفسر على ضعف الجهاز أمام السجناء، ودعم نتنياهو ووزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، موقف مصلحة السجون.

ووفقاً لجهات أمنية، فإن هذه الخطوة هي التي أدت إلى سلسلة الخطوات التي أعلنها الأسرى، ومن بينها قيامهم بإحراق الفراش في 14 غرفة اعتقال في سجن (رامون) احتجاجاً على تغيير ظروف اعتقالهم. 

وفي أعقاب ذلك، تم تشتيت معتقلي حماس مجدداً وتوزيعهم على معتقلات أمنية في مختلف أنحاء البلاد. 

وأمس الأول قام معتقلان في سجن (كتسيعوت) بطعن سجانين، خلال محاولة نقلهما من السجن، وأصابا أحدهما بجراح حرجة. 

ويوم أمس، حاول أحد سجناء حماس استلال آلة حادة خلال تفتيش لغرف المعتقلين في سجن (كتسيعوت)، لكن تمت السيطرة عليه دون إصابة أحد.

ومن المتوقع، أن يبدأ السجناء إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السابع من نيسان/ أبريل المقبل، ويبدو أنه سيشارك في الإضراب معتقلو حماس والجهاد الإسلامي، فيما يتوقع أن يقوم سجناء فتح بخطوات احتجاجية تضامناً معهم. 

ويقول السجناء، إن أجهزة تشويش البث تهدد حياتهم، وأنهم يستخدمون الهواتف الخليوية لإجراء محادثات مع عائلاتهم، وليس لتخطيط عمليات.

وأعلنت قيادة أسرى حماس في السجون، أمس: "سنموت ولن نتنازل عن كرامتنا، لن نكون فريسة سهلة ولا الحلقة الضعيفة".

وحذرت سلطة السجون، أمس، من استمرار الهجوم في المعتقلات الأمنية، إلا أن وزير الأمن الداخلي، أردان، أعلن أن تثبيت أجهزة تشويش البث، سيتواصل وفق المخطط. 

ويوم أمس، قال أردان: إن الضالعين في الهجوم على السجانين في (كتسيعوت) سيدفعون ثمناً باهظاً.

أخبار ذات صلة

سرايا القدس تنشر فيديو لرشقات صاروخية على غلاف غزة

سرايا القدس تنشر فيديو لرشقات صاروخية على غلاف غزة

وزارة الداخلية تحذر المواطنين والمؤسسات من اتصالات مشبوهة

وزارة الداخلية تحذر المواطنين والمؤسسات من اتصالات مشبوهة

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

صور: ماذا لو كان &#34;سبايدرمان&#34; في غزة أثناء التصعيد الإسرائيلي؟

صور: ماذا لو كان "سبايدرمان" في غزة أثناء التصعيد الإسرائيلي؟

نتنياهو يصل إسرائيل ويتوجه لمقر (الكرياه).. مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربة أكثر صعوبة

نتنياهو يصل إسرائيل ويتوجه لمقر (الكرياه).. مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربة أكثر صعوبة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

عريقات: نُرحب بجهود مصر لتثبيت التهدئة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

الخارجية: ترمب باعترافه &#34;بسيادة اسرائيل&#34; على الجولان يستبدل القانوني الدولي بشريعة الغاب

الخارجية: ترمب باعترافه "بسيادة اسرائيل" على الجولان يستبدل القانوني الدولي بشريعة الغاب

عياش يثمن موقف الرئيس الروماني برفضه نقل السفارة الى القدس

عياش يثمن موقف الرئيس الروماني برفضه نقل السفارة الى القدس

حريات: الحركة الأسيرة على أبواب الإضراب عن الطعام بالسابع من نيسان

حريات: الحركة الأسيرة على أبواب الإضراب عن الطعام بالسابع من نيسان

مجدلاني: قرار ترامب بخصوص الجولان باطل شكلاً ومضموناً

مجدلاني: قرار ترامب بخصوص الجولان باطل شكلاً ومضموناً

منوعات

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

عربي

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ