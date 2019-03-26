انعقاد الاجتماع الثالث المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي في بروكسيل

رام الله - دنيا الوطنعَقد كبار المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس, الاجتماع الثالث المشترك, وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2015.وترأس وفد المنظمة في الاجتماع, المدير العام لشؤون فلسطين السفير علي قوتالي، فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي كولن سيكلونا.وتبادل المجتمعون وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع السائد في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص القضايا المرتبطة بكل من فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان وميانمار ومنطقة الساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى.كما ناقش الاجتماع سُبل التعاون الممكنة في مجالات الثقافة، وتعزيز التسامح, وعدم التمييز، واحترام التنوع، وحقوق الإنسان، وحرية الدين والمعتقد، إضافة إلى تمكين المرأة، والشؤون الإنسانية.وأكد المجتمعون على ضرورة إقامة المزيد من التعاون السياسي والتنسيق فيما بين المنظمتين في المحافل المتعددة الأطراف، بما في ذلك داخل الأمم المتحدة لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وشدد الجانبان كذلك على أهمية تعزيز التعاون في المجال الإنساني وفي المجالات المرتبطة بالتدريب وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، واتفقا على تكليف ممثلتيهما في كل من بروكسيل وجدة بمتابعة عملية تنفيذ التدابير والمبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال هذا الاجتماع.