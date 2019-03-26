الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة



واعتبر الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن الجهد من الجميع، يجب أن ينصب على وقف هذا العدوان؛ لأن الأوضاع في غزة لا تحتمل عدواناً آخر.



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق: إن حالة من القلق الشديد، تسود القطاع في ظل استمرار غارات الاحتلال، ما يجعل الوضع أكثر مأساوية، حيث شلت جميع مناحي الحياة صباح اليوم.