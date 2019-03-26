الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال



وشدد الغول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على أهمية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، من أجل توسيع أشكال الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول: إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء في إطار الدعاية الانتخابية؛ لكسب أصوات الناخبين على حساب الدم الفلسطيني.