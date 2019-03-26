صور: ماذا لو كان "سبايدرمان" في غزة أثناء التصعيد الإسرائيلي؟















عرفنا شخصية "سبايدر مان" بين ناطحات السحاب في نيويورك بأمريكا، شاهدنا بطولاته في مُحاربة الشر، يتسلق أحلى المباني في العالم، وأصبحنا نُطلق على كل بطل يتسلق مبانٍ عالية في عالم الواقع "سبايدر مان"، لكن ماذا لو كان "سبايدر مان" في مدينة غزة؟هذا ما تخيله مصمم الجرافيك محمد العامودي، فنشر صوراً من تصميمه تُظهر "سبايدر مان" في جولة سريعة في غزة أثناء التصعيد الإسرائيلي.وأظهر العامودي "سبايدرمان" حائراً على إحدى الكراسي المُدمرة، ويحيط بها الكثير من الدمار، وفي صور أخرى يمتطي "كارة حمار"، وصوراً أخرى تُظهر ما تُعانيه غزة من آثار الحروب، والفروقات بين مبانيها ومباني نيويورك.ولم تكن هذه التصاميم عبثية، يقول العامودي: "أردت إيصال أكثر من رسالة من الأماكن التي تعرضت للقصف بغزة، أولها: أن شعبنا لا يُقهر، خاصة في غزة، ثانياً: إعطاء الأمل لكل من يرى الصور، وخاصة جمهور السوشيال ميديا في غزة".وأكد العامودي في حديثه لـ"دنيا الوطن" أنه يحاول قدر الإمكان أن يُضفي أي إبداع أوعمل فني من خلال تغطية مميزة تختلف عن التغطية الإعلامية الروتينية؛ لتكون رسالة للعالم.. أنه في غزة شعب يستحق الحياة، ما استطاع إليها سبيلا.وختم العامودي: "العمل مرتبط بالتصعيد الحالي، لكنني غير متمرس بالكتابة عن السياسة، إلا أنني أستطيع التعبير بتصاميمي".