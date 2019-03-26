نتنياهو يصل إسرائيل ويتوجه لمقر (الكرياه).. مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربة أكثر صعوبة



وأضاف: "وقف إطلاق النار، جاء من طرف حماس فقط، حيث كانت التعليمات الموجهة من نتنياهو إلى رئيس الأركان في الساعة الثالثة والنصف فجراً، هي مواصلة الهجوم، ونحن على استعداد للضرب بشكل أكثر صعوبة".

رام الله - دنيا الوطنوصل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل قليل إلى إسرائيل، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.ووفقاً للموقع ذاته، فقد توجه نتنياهو فور وصوله، إلى مقر (الكرياه)، حيث من المقرر، أن يعقد اجتماعاً مع وزراء (كابينت) حول الأحداث الأخيرة في غزة.بدورها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤول كبير في الوفد المرافق لنتنياهو، قوله: "لايوجد اتفاق على وقف إطلاق النار".