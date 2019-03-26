العالول: الرئيس عباس يتواصل مع "مصر" والأردن" لوقف العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن القيادة تبذل كل جهد ممكن من أجل وقف هذا العدوان، حيث أجرى الرئيس اتصالات مع مصر والأردن، والقوى الإقليمية، والدولية؛ لوقف العدوان وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة.وأكد العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن الاحتلال يواصل حربه على قطاع غزة، من أجل كسب الأصوات والتنافس في الانتخابات الإسرائيلية على حساب دمنا الفلسطيني.واعتبر نائب رئيس حركة فتح، أن العدوان على غزة، تعزز أمس، بقرار اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، وهو ما يشكل انقلاباً تاماً على المفاهيم التي لها علاقة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.