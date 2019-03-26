شؤون فلسطينية

بينت: يجب إعطاء الجيش الإسرائيلي الأمر لهزيمة حماس

بينت: يجب إعطاء الجيش الإسرائيلي الأمر لهزيمة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال نفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي يقصف المباني الفارغة في غزة، ويحاولون اقناعنا بأنهم استعادوا الردع المفقود"، بحسب ما جاء على موقع القناة (20) الإسرائيلية.

وأضاف: "يجب إعطاء الجيش الإسرائيلي، الأمر لهزيمة حماس، وانتزاع قدرتها على إيذاء سكان الجنوب"، بحسب القناة ذاتها.

وتابع بينت بقوله: "يجب سحق حماس، هناك خطة قدمتها منذ وقت طويل، وأطلب من كابينت تبنيها".

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