حماس: الالتفاف الشعبي حول المقاومة هو الدرع الحامي والسند والظهير لنا

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء: إن ‏المقاومة تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستمارس هذا الحق والواجب في كل مرة، يعتدي المحتل على شعبنا الفلسطيني.وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": ‏الأداء الموحد للمقاومة في مواجهة العدوان على غزة، يؤكد مرة أخرى أن وحدتنا في الميدان، هي أحد عوامل صمود شعبنا وانتصار مقاومته.وأكد على أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة، يشكل الدرع الحامي، والسند والظهير للمقاومة، وهي تواجه آلة الحرب "الصهيونية".وختم "‏ستبقى غزة ومقاومتها، عصية على الانكسار، وستفرض إرادتها على المحتل في كل مرة، وستنتزع حقها بالعيش بحرية وكرامة، وستكسر الحصار".