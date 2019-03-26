مجدلاني: قرار ترامب بخصوص الجولان باطل شكلاً ومضموناً

رام الله - دنيا الوطناعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967، بأنه قرارا باطلا شكلا ومضمونا ، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي ،ومحاولة لاستبداله بالقرارات الأمريكية المنفردة، وتعديا على أراضي الدول المحتلة والتي ضمن القانون الدولي والانساني لها حرية مقاومة المحتل بكافة الاساليب.وقال د. مجدلاني ادارة ترامب تعود للعصور الاستعمارية ، بمنح الوعود والاعلانات للاحتلال ، مشيرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما بات يعرف بصفقة القرن ، وكذلك مؤشر بأن هناك خطوات قادمة نحو الاعتراف بضم الضفة الغربية "لاسرائيل " ، لتلحق بضم القدس ، ومن ثم البحث عن شريك للاعتراف بكيان فلسطيني بغزة .وأشار د. مجدلاني إلى أن الإعلان الأمريكي لا يغير شيئا في وضعية الجولان القانونية، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة لا تعترف أية دولة بسيادة إسرائيل عليها، كما هو الحال مع مدينة القدس .وتابع د. مجدلاني ترامب يتمسك بشريكه نتنياهو ويقدم كافة التسهيلات لدعمه في حملته الانتخابية والاعلان عن ضم الجولان ، هو بمثابةورقة سياسية قدمها ترامب لنتياهو لتعزيز مركز اليمين المتطرف للفوز بالانتخابات ، ليكون شريكه تاليا في تنفيذ صفقة القرن فيما يخص تصفية القضية الفلسطينية.وجدد د. مجدلاني الدعوة لكافة الأطراف الفاعلة دوليا للتحرك ووقف هذه السياسة التي يمنح منها خلالها ترامب جائزة لنتنياهو، الذي لا يفعل شيئا،ً ذات مغزى في اتجاه حل سياسي، بل يخرب ويدمر فرص السلام في الشرق الأوسط، ويخلد النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني العربي في السنوات التالية.