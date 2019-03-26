شؤون فلسطينية

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تُنفذ برنامجاً تنموياً زراعياً في جمهورية نيكاراغوا

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تُنفذ برنامجاً تنموياً زراعياً في جمهورية نيكاراغوا
رام الله - دنيا الوطن
بناءً على تعليمات الوزير د. المالكي، تقوم دولة فلسطين وعبر ذراعها للدبلوماسية العامة المتمثل بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بتنفيذ برنامج تنموي في المجال الزراعي بأيدي وخبرات فلسطينية مميزة، يستهدف بناء القدرات وتطوير إلامكانيات لمهندسين زراعيين وأطباء بيطريين بهدف تحسين الانتاج وزيادة جودة المنتج الزراعي في نيكاراغوا بما يساهم في تعزيز خطط الأمن الغذائي لهذا البلد الصديق.

ويقوم ستة مهندسين زراعيين فلسطينيين بنقل معرفتهم التخصصية لما يزيد عن 150 مهندس وطبيب بيطري نيكاراغوي من مؤسسات زراعية مختلفة، وبالتعاون مع الشركاء المحليين من وزارة الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والقطاع الخاص وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية نيكاراغوا ومع وزارة الخارجية والزراعة ومركز التخطيط الاستراتيجي في نيكاراغوا.

ويستمر البرنامج لمدة عشرة ايّام سيتم خلاله تدريب الكادر الزراعي في نيكاراغوا على وسائل وطرق الزراعة الحديثة بشقيها النظري والعملي لتحسين وتطوير اليات العمل وبما يعود على القطاع الزراعي النيكاراغوي بالمنفعة ويساهم في تحسين جودة المنتج وزيادته.

وقد قام خبراء دولة فلسطين بتقديم الدعم الفني في مجالات تكنولوجيا وتقنيات الزراعة من خلال برامج محددة في إدارة المياه والري الحديث، التعقيم الشمسي، التلقيح الصناعي، الإحصاء الزراعي، إدارة البيوت البلاستيكية والأعلاف، وذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة وتدريبات عملية في الميدان لاقت استحسان الجهات النيكاراغوية، حيث يأتي هذا البرنامج تنفيذاً لاتفاق التعاون الموقع بين دولة فلسطين وجمهورية نيكاراغوا.

وقد اعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري ان هذا البرنامج التنموي الهام من شأنه ان يعزز إمكانيات وقدرات الكادر الزراعي النيكاراغوي بما يتعلق بالتعامل مع صغار المزارعين في نيكاراغوا والذين يشكلون نسبةً كبيرة من القطاع الزراعي المحلي ولهم دور أساسي في العملية التنموية الزراعية وبالتالي فان مردود البرامج التخصصية ونقل المعرفة والدعم الفني من شأنه ان يطور العمل في القطاع الزراعي بما يقود الى تحقيق المنفعة على المنتج الزراعي من حيث النوع والجودة والكم.

بدورهم اشاد المسؤولون في وزارة الزراعة ومركز التخطيط الاستراتيجي والشركاء المحليون في نيكاراغوا بخبرة الكوادر الفلسطينية وعبروا عن سعادتهم وارتياحهم لمضمون ومخرجات برنامج نقل المعرفة التخصصية من فلسطين الى نيكاراغوا وثمنوا الدور الهام الذي اطلع به فريق خبراء دولة فلسطين.

وسيقوم فريق العمل بصياغة تقريره النهائي والذي سيتضمن رصد للواقع الزراعي والاستنتاجات والتوصيات الفنية المحددة ليصار الى رفعه لوزارة خارجية نيكاراغوا والعمل بموجبه حيث يعتبر هذا التقرير انعكاساً لما هو قائم ويتضمن اليات وتدابير واجراءات عملية لتطوير القطاع الزراعي في نيكاراغوا.


أخبار ذات صلة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

صور: ماذا لو كان &#34;سبايدرمان&#34; في غزة أثناء التصعيد الإسرائيلي؟

صور: ماذا لو كان "سبايدرمان" في غزة أثناء التصعيد الإسرائيلي؟

نتنياهو يصل إسرائيل ويتوجه لمقر (الكرياه).. مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربة أكثر صعوبة

نتنياهو يصل إسرائيل ويتوجه لمقر (الكرياه).. مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربة أكثر صعوبة

العالول: الرئيس عباس يتواصل مع &#34;مصر&#34; والأردن&#34; لوقف العدوان على غزة

العالول: الرئيس عباس يتواصل مع "مصر" والأردن" لوقف العدوان على غزة

مسؤولون إسرائيليون ينفون التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

مسؤولون إسرائيليون ينفون التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

الخارجية: ترمب باعترافه &#34;بسيادة اسرائيل&#34; على الجولان يستبدل القانوني الدولي بشريعة الغاب

الخارجية: ترمب باعترافه "بسيادة اسرائيل" على الجولان يستبدل القانوني الدولي بشريعة الغاب

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الزق: نحتاج جهداً من الجميع لوقف العدوان على غزة

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الغول: يجب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لتوسيع أشكال الصراع مع الاحتلال

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

الديمقراطية: تُدين قرع حكومة إسرائيل طبول الحرب وتُحذّر من امتداد المعركة

الخارجية: ترمب باعترافه &#34;بسيادة اسرائيل&#34; على الجولان يستبدل القانوني الدولي بشريعة الغاب

الخارجية: ترمب باعترافه "بسيادة اسرائيل" على الجولان يستبدل القانوني الدولي بشريعة الغاب

عياش يثمن موقف الرئيس الروماني برفضه نقل السفارة الى القدس

عياش يثمن موقف الرئيس الروماني برفضه نقل السفارة الى القدس

حريات: الحركة الأسيرة على أبواب الإضراب عن الطعام بالسابع من نيسان

حريات: الحركة الأسيرة على أبواب الإضراب عن الطعام بالسابع من نيسان

مجدلاني: قرار ترامب بخصوص الجولان باطل شكلاً ومضموناً

مجدلاني: قرار ترامب بخصوص الجولان باطل شكلاً ومضموناً

منوعات

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

عربي

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ