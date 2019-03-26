الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تُنفذ برنامجاً تنموياً زراعياً في جمهورية نيكاراغوا



ويقوم ستة مهندسين زراعيين فلسطينيين بنقل معرفتهم التخصصية لما يزيد عن 150 مهندس وطبيب بيطري نيكاراغوي من مؤسسات زراعية مختلفة، وبالتعاون مع الشركاء المحليين من وزارة الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والقطاع الخاص وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية نيكاراغوا ومع وزارة الخارجية والزراعة ومركز التخطيط الاستراتيجي في نيكاراغوا.



ويستمر البرنامج لمدة عشرة ايّام سيتم خلاله تدريب الكادر الزراعي في نيكاراغوا على وسائل وطرق الزراعة الحديثة بشقيها النظري والعملي لتحسين وتطوير اليات العمل وبما يعود على القطاع الزراعي النيكاراغوي بالمنفعة ويساهم في تحسين جودة المنتج وزيادته.



وقد قام خبراء دولة فلسطين بتقديم الدعم الفني في مجالات تكنولوجيا وتقنيات الزراعة من خلال برامج محددة في إدارة المياه والري الحديث، التعقيم الشمسي، التلقيح الصناعي، الإحصاء الزراعي، إدارة البيوت البلاستيكية والأعلاف، وذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة وتدريبات عملية في الميدان لاقت استحسان الجهات النيكاراغوية، حيث يأتي هذا البرنامج تنفيذاً لاتفاق التعاون الموقع بين دولة فلسطين وجمهورية نيكاراغوا.



وقد اعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري ان هذا البرنامج التنموي الهام من شأنه ان يعزز إمكانيات وقدرات الكادر الزراعي النيكاراغوي بما يتعلق بالتعامل مع صغار المزارعين في نيكاراغوا والذين يشكلون نسبةً كبيرة من القطاع الزراعي المحلي ولهم دور أساسي في العملية التنموية الزراعية وبالتالي فان مردود البرامج التخصصية ونقل المعرفة والدعم الفني من شأنه ان يطور العمل في القطاع الزراعي بما يقود الى تحقيق المنفعة على المنتج الزراعي من حيث النوع والجودة والكم.



بدورهم اشاد المسؤولون في وزارة الزراعة ومركز التخطيط الاستراتيجي والشركاء المحليون في نيكاراغوا بخبرة الكوادر الفلسطينية وعبروا عن سعادتهم وارتياحهم لمضمون ومخرجات برنامج نقل المعرفة التخصصية من فلسطين الى نيكاراغوا وثمنوا الدور الهام الذي اطلع به فريق خبراء دولة فلسطين.



وسيقوم فريق العمل بصياغة تقريره النهائي والذي سيتضمن رصد للواقع الزراعي والاستنتاجات والتوصيات الفنية المحددة ليصار الى رفعه لوزارة خارجية نيكاراغوا والعمل بموجبه حيث يعتبر هذا التقرير انعكاساً لما هو قائم ويتضمن اليات وتدابير واجراءات عملية لتطوير القطاع الزراعي في نيكاراغوا.





وسيقوم فريق العمل بصياغة تقريره النهائي والذي سيتضمن رصد للواقع الزراعي والاستنتاجات والتوصيات الفنية المحددة ليصار الى رفعه لوزارة خارجية نيكاراغوا والعمل بموجبه حيث يعتبر هذا التقرير انعكاساً لما هو قائم ويتضمن اليات وتدابير واجراءات عملية لتطوير القطاع الزراعي في نيكاراغوا.

رام الله - دنيا الوطنبناءً على تعليمات الوزير د. المالكي، تقوم دولة فلسطين وعبر ذراعها للدبلوماسية العامة المتمثل بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بتنفيذ برنامج تنموي في المجال الزراعي بأيدي وخبرات فلسطينية مميزة، يستهدف بناء القدرات وتطوير إلامكانيات لمهندسين زراعيين وأطباء بيطريين بهدف تحسين الانتاج وزيادة جودة المنتج الزراعي في نيكاراغوا بما يساهم في تعزيز خطط الأمن الغذائي لهذا البلد الصديق.