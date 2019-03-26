الاحتلال يبعد أمين سر حركة فتح عن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، اليوم الثلاثاء، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.كما سلمت سلطات الاحتلال مطور أيضا تبليغا للحضور لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز توقيف القشلة مطلع الشهر المقبل.وكانت سلطات الاحتلال أبعدت مطور نهاية العام الماضي عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر، انتهت اليوم.وقال المطور: إن من ما يجري هو استهداف للمسجد الأقصى، واستهداف لحركة فتح في المدينة المقدسة لمنع المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه.