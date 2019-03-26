الإعلام الحكومي: 50 غارة جوية على قطاع غزة.. وهذه حصيلة الاستهدافات





وشهد قطاع غزة، منذ أمس الاثنين، وحتى فجر الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، بعد قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة، على رأسها مكتب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).





في المقابل، ردت المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة، بالعشرات من الرشقات الصاروخية.











رام الله - دنيا الوطننشر المكتب الإعلامي الحكومي، حصيلة القصف الإسرائيلي على عدة مواقع مختلفة في قطاع غزة، منذ أمس الاثنين، وحتى فجر اليوم الثلاثاء.وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أن طائرات الاحتلال، شنت أكثر من 50 غارة، استهدفت، 20 أرضاً زراعية، وتسعة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية، وخمسة مقرات ومبانٍ سكنية.