وزير الخارجية الأمريكي: معاداة الصهيونية مثل السرطان





ووفقاً للمعطيات التي عرضها فإن الهجمات ضد اليهود في بلاده تضاعفت ثلاث مرات منذ 201،. وقال "إدارة ترامب تعارض هذا بشكل قاطع، وهي تتصدى بلا هوادة لمعاداة الصهيونية"، مضيفاً: "معاداة الصهيونية هي معاداة للاسامية بكل ما للكلمة من معنى".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "أن هناك عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، يؤيدون معاداة الصهيونية" لكنه شدد على أن انتقاد سياسة إسرائيل هو امر مقبول في الديمقراطية، لكن انتقاد حقها في الوجود هو أمر غير مقبول.

رام الله - دنيا الوطنتطرق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال خطابه في (ايباك) اليوم الثلاثاء، لمعاداة الصهيونية في العالم، واعتبر أن معاداة الصهيونية واللاسامية مثل خلايا السرطان في الشرق الأوسط، أوروبا، والولايات المتحدة، وقال بومبيو: "إن التوجه دخل إلى الخطاب العام عن طريق حركات المقاطعة المختلفة ونشطائها في الجامعات".وفي خطابه أمام مؤتمر (ايباك) المنعقد في واشنطن، هاجم بومبيو حزب "العمال" البريطاني وزعيمه جيرمي كوربين بشكل مباشر. وبرأيه أن سلوك كوربين هو "عار وطني على بريطانيا"، واتهم كوربين وحزبه بانتهاج معاداة السامية المؤسساتية، بحسب ما جاء على موقع (i24news).وكشف بومبيو خلال خطابه عن معطيات مقلقة حول ازدياد انكشاف اللاسامية في بلاده.