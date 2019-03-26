شاهد: الجيش الإسرائيلي يستكمل نشر قواته على الحدود مع قطاع غزة





وأظهر الفيديو، وضع أرتال الدبابات وناقلات الجند المدرعة في كافة المناطق المحاذية لقطاع غزة.





وشهد قطاع غزة منذ الأمس الاثنين، وحتى فجر اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.





وفي المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية، بقصف مستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية.











رام الله - دنيا الوطننشرت القناة 13 الإسرائيلية، فيديو، يظهر استكمال الجيش الإسرائيلي، لنشر قواته على حدود قطاع غزة.