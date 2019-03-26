شؤون فلسطينية

شاهد: الجيش الإسرائيلي يستكمل نشر قواته على الحدود مع قطاع غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي يستكمل نشر قواته على الحدود مع قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة 13 الإسرائيلية، فيديو، يظهر استكمال الجيش الإسرائيلي، لنشر قواته على حدود قطاع غزة.

وأظهر الفيديو، وضع أرتال الدبابات وناقلات الجند المدرعة في كافة المناطق المحاذية لقطاع غزة.

وشهد قطاع غزة منذ الأمس الاثنين، وحتى فجر اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

وفي المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية، بقصف مستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية.


 

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