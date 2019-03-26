تعرف على رواتب الأمراء السعوديين قبل 82 عاماً

نشر معرض "الأرشيفات العربية .. تحديات وتطلعات" ، صورة تكشف عن رواتب بعض أبناء الملك المؤسِّس رحمه الله، قبل 82 عاماً ، بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .واحتوت الوثيقة على 7 فئات للرواتب، منها 100 ريال كانت تُصرف للأمراء (سلطان بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تركي بن عبدالعزيز، نايف بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، ومساعد بن عبدالعزيز، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبدر بن عبدالعزيز، وفهد بن سعود بن عبدالعزيز، وفهد بن محمد بن عبدالعزيز، وبندر بن محمد بن عبدالعزيز).فيما كان يُصرف للأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز راتب 400 ريال، والأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز 300 ريال.كما كان يُصرف للأمراء: عبدالله بن عبدالرحمن، وسعود بن عبدالرحمن ألف ريال، والأمير محمد بن عبدالرحمن ألفَي ريال، والأمير أحمد بن عبدالرحمن 600 ريال، والأمير مساعد بن عبدالرحمن 700 ريال.