عربي

تعرف على رواتب الأمراء السعوديين قبل 82 عاماً

تعرف على رواتب الأمراء السعوديين قبل 82 عاماً
أرشيفية
نشر معرض "الأرشيفات العربية .. تحديات وتطلعات" ، صورة تكشف عن رواتب بعض أبناء الملك المؤسِّس رحمه الله، قبل 82 عاماً ، بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

واحتوت الوثيقة على 7 فئات للرواتب، منها 100 ريال كانت تُصرف للأمراء (سلطان بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تركي بن عبدالعزيز، نايف بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، ومساعد بن عبدالعزيز، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبدر بن عبدالعزيز، وفهد بن سعود بن عبدالعزيز، وفهد بن محمد بن عبدالعزيز، وبندر بن محمد بن عبدالعزيز).

فيما كان يُصرف للأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز راتب 400 ريال، والأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز 300 ريال.

كما كان يُصرف للأمراء: عبدالله بن عبدالرحمن، وسعود بن عبدالرحمن ألف ريال، والأمير محمد بن عبدالرحمن ألفَي ريال، والأمير أحمد بن عبدالرحمن 600 ريال، والأمير مساعد بن عبدالرحمن 700 ريال.

أخبار ذات صلة

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الرجوب يُغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الرجوب يُغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة

الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت ويعتقل ثلاثة طلاب من داخلها

الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت ويعتقل ثلاثة طلاب من داخلها

الاحتلال يُبلغ عائلة الشهيد أبو ليلى والأسير إرفاعيه بقرار هدم منازلهم

الاحتلال يُبلغ عائلة الشهيد أبو ليلى والأسير إرفاعيه بقرار هدم منازلهم

الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شمال البيرة

الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شمال البيرة

يوسف: على السلطة مخاطبة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ما يحدث للأسرى

يوسف: على السلطة مخاطبة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ما يحدث للأسرى

رأفت: قرار ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يماثل وعد بلفور لليهود

رأفت: قرار ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يماثل وعد بلفور لليهود

منوعات

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

شاهد: علا الفارس تتلقى عرض غريب للزواج

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد &#34;صورة الحضن&#34;

صلاح ينشر رسالة واتساب من أمه بعد "صورة الحضن"

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

كيف كانت مايا دياب قبل 20 عام عندما شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان 1998؟

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: &#34;مش أنا اللي حضنته والله&#34;

بعد إنتشار صورتها مع صلاح.. جيسي عبده: "مش أنا اللي حضنته والله"

ابنة مخرج &#34;باب الحارة&#34; تنشر صوراً غريبة من الحمام

ابنة مخرج "باب الحارة" تنشر صوراً غريبة من الحمام

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

عربي

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ