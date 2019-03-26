تأجيل فعاليات المسير البحري اليوم الثلاثاء نظراً للظروف الحالية





وجاء قرار الهيئة، بتأجيل فعاليات المسير البحري، نظراً للظروف الميدانية التي يشهدها قطاع غزة.





وشهد القطاع منذ أمس الاثنين، وحتى فجر الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع على رأسها مكتب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).





في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية، بقصف مستوطنات غلاف غزة، بعدة رشقات صاروخية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم، عن تأجيل فعاليات المسير البحري، اليوم الثلاثاء، على الحدود البحرية شمالي قطاع غزة.