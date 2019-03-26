الرجوب يُغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

رام الله - دنيا الوطنغادر اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، المستشفى بعد إجراء فحوصات الغدة الدرقية للمرة الثانية، حيث تم أخذ عينات من الغدة لإجراء الفحص الميكروسكوبي والجزيئي، وستكون نتائج هذه الفحوصات جاهزة بعد أسبوعين من تاريخه.وقال الدكتور محمد البطراوي: "إن اللواء الرجوب سيواصل القيام بعمله ونشاطاته المقررة، إلى حين اتخاذ القرار بالمرحلة العلاجية التالية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).