أبو بكر: الوضع الصحي لأسرى النقب جيد باستثناء أسيرين

رام الله - دنيا الوطنقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن الوضع الصحي لأسرى سجن النقب جيد، وتمت إعادتهم للمعتقلات، باستثناء أسيرين، وصفت حالتهما بالخطيرة، نتيجة إطلاق الرصاص على الجزء العلوي من جسديهما بشكل مباشر، وتم نقلهما للعناية المكثفة في سجن سوروكا العسكري".وأضاف أبو بكر، اليوم الثلاثاء: "بالأمس تم نقل 15 أسيراً إلى مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، نتيجة رضوض خفيفة في القدم، واليد، واختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفيما بعد تمت إعادتهم للمعتقلات، نظراً لتحسن وضعهم الصحي، باستثناء الأسيرين إسلام وشاحي، وعدي عادل سالم، وحالتهما الصحية خطيرة"، لافتاً إلى أن باقي الإصابات تم التعامل معها ميدانياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت قوات القمع الخاصة، التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، اقتحمت أول أمس الأحد، عدة أقسام في سجن النقب الصحراوي، واعتدت على الأسرى بالضرب وبالغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة أكثر من 25 أسيراً، أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهما اثنان بحالة حرجة.