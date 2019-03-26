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مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني

مقتل 85 عنصراً من جماعة الحوثي في عمليات نوعية للجيش الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قتل 85 من عناصر جماعة الحوثي، في عمليات للجيش الوطني اليمني بمناطق متفرقة من اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني، شنت هجمات على تجمعات للجماعة الحوثية على بيت اليزيدي والحريوه، والقدم، ومعرش، والاثلة، وتمكنت من الوصول إلى نقطة بيت العزاني، خلف نقيل حدة، والسيطرة عليها، وقطع خطوط إمدادها من نقيل حدة إلى بيت الشوكي وجبل الشامي.

وأسفرت تلك المعارك عن مقتل 30 من عناصر الجماعة الحوثية  بينهم القيادي الميداني المدعو علي مسعد الأسمر، وإصابة 20 آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي السياق ذاته، شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجومًا على تجمع لجماعة الحوثي، على شعب الغراء، المحاذي لجبل الشامي غربي منطقة مريس، في المحافظة ذاتها، وأردت 15 قتيلاً من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، وأصيب 10 آخرون، فيما لاذ البقية بالفرار.

وفي جبهة العود، قتلت قوات الجيش اليمني 40 من عناصر الجماعة الحوثية بينهم القياديان أبو مسلم الكحلاني، وهادي السراجي، وأصابت 15 أخرين بينهم مشرف الجماعة في الجبهة المكنى (أبو مختار)، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة بيت الشوكي غربي مديرية قعطبة، ما أجبرها على الفرار باتجاه مديرية النادرة، بعد تدمير عربتين تابعتين لها.

وسيطرت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، على الخط العام الرابط بين مديرية دمت (شمالي محافظة الضالع)، ومديريتي النادرة والسدة، في محافظة إب وسط اليمن.

وفي شرق مدينة الحديدة، قتل الجيش الوطني اليمني عددًا من عناصر جماعة الحوثي شمال غربي اليمن، ودمّر عربة (بي ام بي).

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