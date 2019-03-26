شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة انخفاضا خلال شهر شباط الماضي، فيما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت استقراراً مقارنة بشهر كانون ثاني 2019، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية على 105.97 (سنة الأساس 2013=100).

فيما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03%، وذلك على مستوى المجموعات الرئيسية، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.50%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال الشهر المرصود، مقارنة بشهر كانون ثاني 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.89 مقارنة بـ 105.95 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.11%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.53%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.24% خلال شهر شباط، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.09 مقارنة بـ 105.35 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.41%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.47%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر شباط 2019 مقارنة بشهر كانون ثاني 2019، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.77 مقارنة بـــ 108.87 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.31%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.12%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.39% خلال شهر شباط 2019 مقارنة بشهر كانون ثاني 2019، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.20 مقارنة بـــ 113.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.49%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 108.12 مقارنة بــــ 108.65 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100.(

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.34%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.51 مقارنة بـــــ 115.91 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% خلال شهر شباط، مقارنة بشهر كانون ثاني، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.38 مقارنة بـــــ 109.32 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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